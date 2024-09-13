Мирний план Китаю не передбачає підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, - США у Радбезі ООН

Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд розкритикував китайський план досягнення миру в Україні.

Про це дипломат заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Вуда, мирна пропозиція Китаю з шести пунктів стосовно врегулювання того, що КНР називає "українською кризою", не доповнює Українську формулу миру й не передбачає підтримки суверенітету й територіальної цілісності.

"План Китаю з шести пунктів створить небезпечний прецедент. Ми тут не для того, щоб винагороджувати порушників Статуту ООН", - заявив він.

Американський дипломат підкреслив: "Найшвидший шлях до миру для Росії - вивести свої війська з України й припинити повітряні атаки. Якщо Росія не прагне миру, то наступний, найшвидший шлях до миру для всього світу - позбавити її можливості продовжувати свої незаконні напади".

За його словами, Пекін сприяє російській агресії за допомогою так званого партнерства "без обмежень" і широкомасштабної підтримки оборонно-промислової бази РФ, що дає Росії змогу продовжувати війну в Україні.

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Представник США відзначив передання Китаєм матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти озброєння, обладнання та сировина, якій використовує Росія в оборонному секторі. Китайський експорт, за його словами, включає нітроцелюлозу, верстати, мікроелектроніку, оптику, БпЛА, технології для крилатих ракет, які Росія використовує для вбивства мирних жителів і руйнування інфраструктури України.

"Як Китай може бути прихильником миру, якщо він дозволяє Росії воювати?" - наголосив Вуд.

Крім того, він заявив, що Китай допомагає Росії поширювати пропаганду й дезінформацію про Україну, виправдовуючи війну "законними міркуваннями безпеки". Американський дипломат наголосив у цьому зв'язку, що "діям Росії в Україні немає законного виправдання - жодного".

Вуд закликав Китай - як постійного члена Ради Безпеки ООН, що несе особливу відповідальність за дотримання Статуту, - поважати принципи суверенітету й територіальної цілісності та "припинити будь-яку матеріальну й політичну підтримку незаконної війни, яку веде Росія".

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Він наголосив, що Сполучені Штати та інші держави забезпечуватимуть, щоб Росія не була винагороджена за порушення Статуту ООН. "Ми не відступимо", - додав дипломат.

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".