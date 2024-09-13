Ексгумація жертв Волинської трагедії - це не політичне питання, яке підлягає торгам, - глава МЗС Польщі Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Україну надати дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт щодо жертв Волинської трагедії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сікорський висловив сподівання, що історія "знову не отруюватиме взаємовідносини, а поєднає обидві сторони на основі правди". Він зазначив, що потрібно говорити правду про трагедію на Волині й одночасно дбати про спільне майбутнє.

"Ми готові до дискусії на цю тему. Але не потрібно робити з цього політику, а треба дозволити, щоб жертви злочину могли отримати християнське поховання. Це не політичне питання, яке підлягає торгам, і ми дуже просимо про його вирішення", - підкреслив очільник МЗС Польщі.

Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга завив, що українська сторона поділяє думку про необхідність деполітизації підходів до розв'язання складних питань історичного минулого.

"Ми детально обговорили це з міністром Сікорським. Я вважаю, що ми маємо достатньо політичної волі й дипломатичного хисту, щоб вирішувати складні чи найскладніші питання наших взаємин у дусі стратегічного партнерства, в дусі того надзвичайно високого рівня взаємодії, який ми на сьогодні знайшли, в дусі братніх відносин. З одного боку, має вестись робота на рівні фахівців й істориків, експертів, а з іншого - по лінії причетних органів державної влади обидвох країн", - зазначив український міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно врегулювати проблемні історичні питання з Польщею для членства в ЄС, - Туск

Нагадуємо, тема Волинської трагедії є однією з найсуперечливіших в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються. Польща наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона. Натомість Україна наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони, й вибачення має бути взаємним.