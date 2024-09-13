США запровадили санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та пропагандиста Кисельова

У п'ятницю, 13 вересня, США запровадили санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та її генерального директора, пропагандиста Дмитра Кисельова.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, до санкційного списку США потрапив російський медіахолдинг "Россия сегодня", який охоплює, зокрема, інформаційне агентство "РИА Новости" та агентство і радіо Sputnik.

Також під санкції потрапила автономна некомерційна організація "ТВ-Новости" - юридична особа пропагандистського телеканалу іномовлення RT та АНО "Евразия".

Крім цього, санкції запроваджені проти двох фізичних осіб - генерального директора "России сегодня", пропагандиста Дмитра Кисельова та очільниці АНО "Евразия" Неллі Парутенко, яка є громадянкою Молдови.

Згаданим фізичним та юридичним особам забороняють транзакції та блокують майно.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати запроваджують нові санкції проти Росії за спроби підірвати демократії і поляризувати суспільства. Його слова наводить видання The Guardian.

"Сьогодні ми запроваджуємо санкції щодо трьох юридичних та двох фізичних осіб за таємні операції Росії з поширення глобального впливу, включаючи втручання у демократію в Молдові та майбутні вибори", - сказав держсекретар.

За його словами, дії Росії, які викрили останнім часом, не охоплюють весь спектр зусиль, який Москва спрямовує, аби підірвати демократію. Тож Вашингтон об'єднує зусилля з Лондоном і Оттавою, щоб боротися із загрозою російської пропаганди. Зокрема, йдеться про RT (раніше Russia Today, - ред.)

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"Російське використання дезінформації як зброї для підриву і поляризації відкритих суспільств поширюється на всі частини світу. У відповідь сьогодні Сполучені Штати, Великобританія і Канада розпочинають спільну дипломатичну кампанію, щоб об'єднати союзників і партнерів у всьому світі, аби вони приєдналися до нас у боротьбі з загрозою, що походить від RT та інших механізмів російської дезінформації та прихованого впливу", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства США.

Окрім цього, Блінкен сказав, що RT збирала гроші для російських військових на снайперські гвинтівки, глушники, бронежилети, прилади нічного бачення, безпілотники, радіообладнання, місця для особистого озброєння, дизельні генератори.

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