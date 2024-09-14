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Шольц вкотре заявив, що не відправить далекобійні ракети Taurus в Україну: Німеччина ухвалила чітке рішення

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Шольц вкотре відмовив у постачанні Україні ракет Taurus

Канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре відмовив у постачанні Україні ракет Taurus, попри наполегливі прохання Києва.

Про це Шольц сказав пресконференції 13 вересня, пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми робитимемо, а що ні. Це рішення не зміниться", - сказав політик.

Відповідна заява глави німецького уряду прозвучала на тлі зустрічі прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера і президента США Джо Байдена у Білому домі, присвяченої серед іншого можливості надати Києву дозвіл на удари вглиб РФ далекобійною західною зброєю.

The Guardian зазначає, що Німеччина неодноразово відмовлялася надіслати Україні власні далекобійні ракети Taurus.

Читайте також: Сунак запитав нового прем’єра Стармера, чи тиснув той на Шольца щодо надання Taurus для України

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Топ коментарі

  • Helpless World
    Перш ніж хаяти штольца, запитайте зелену тварь, ДЕ **** НАШІ РАКЕТИ?
    В нас немає, вчених, потужностей, металу чи ракетного палива? Мотор Січ робила двигуни до кацапських ракет, а собі не може? Чи може в нас немає пороху?

    Точно, в нас немає Пороху...
  • Tutu Tutukin
    В мене таке враження, що наші західні партнери були б дуже раді, якби Украіна не чинили опір та програла!
  • Дефіцит Потужності
    У порівнянні з арабами і африканцями українські біженці, тим паче в основному жінки і діти - Німеччині будуть тільки на користь.
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