Погрози Путіна на адресу НАТО – небезпечна риторика, але вона не нова для Росії, - Білий дім

Погрози Володимира Путіна, що дозвіл Україні завдавати ударів західними ракетами по РФ начебто означатиме пряму участь країн НАТО у війні – дуже небезпечна риторика, але в цьому немає нічого нового.

На цьому наголосила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Коментарі Путіна це безперечно дуже небезпечна риторика. Але вона не нова для Росії. Насправді це було головним повідомленням російської пропаганди в їхній війні. Це їхня агресія. Це те, що вони зробили", – сказала Карін Жан Пʼєр. Вона вкотре наголосила, що війна може завершитись в момент, коли Росія виведе свої війська з України.

Водночас у Білому домі заявили, що політика США стосовно ударів вглиб РФ американською зброєю станом на зараз залишається незмінною і сьогодні не очікується жодних великих оголошень стосовно цієї теми після зустрічі президента США Джо Байдена із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

"Політика не змінилася. Але я продовжу говорити, що президент відданий тому, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб захищатися від агресії Росії, щоб захищати свою демократію", – наголосила Жан Пʼєр. Вона також відзначила, що Джо Байден завжди був лідером з надання Україні підтримки.

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Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.