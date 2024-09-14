Польща готова надати Україні 100 млн євро позики на ремонт військової техніки, - Сікорський
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Уряд Польщі запропонував Україні міжурядову позику на суму понад 100 мільйонів євро, яка буде спрямована на закупівлю та ремонт польської військової техніки для ЗСУ на польських оборонних підприємствах.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Узгодження між міністрами фінансів вже відбулися. У будь-який момент з позики можна скористатися", — підкреслив очільник МЗС Польщі.