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Польща готова надати Україні 100 млн євро позики на ремонт військової техніки, - Сікорський

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міністр закордонних справ Польщі Сікорський

Уряд Польщі запропонував Україні міжурядову позику на суму понад 100 мільйонів євро, яка буде спрямована на закупівлю та ремонт польської військової техніки для ЗСУ на польських оборонних підприємствах.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Узгодження між міністрами фінансів вже відбулися. У будь-який момент з позики можна скористатися", — підкреслив очільник МЗС Польщі.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Yurka Gagarin
    колі твій сосід гасіт пожежу у своем дому,дуже херова ідея продавать йому воду,врахуючі за те що твоя хата поруч .
  • Mod Dom
    Уже рік ліві в Польщі при владі - уже рік Польща нічого Україні не дає, тільки базікає
  • Tierre
    Поляки за свої послуги такі ціні викочують, що, пам'ятаю, навіть німці порахували, що значно дешевше пошкоджену вв Україні німецьку техніку вести на ремонт до Німеччини, ніж ремонтувати у Польші, бо польські спекулянти вимагали абсолютно неадекватні кошти - щось там в 4 рази дорожче, ніж ремонт у Німеччині виходив.
    Тому віддаватимемо 100 мільонів +% за послуги, що вартують максимум 25.
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