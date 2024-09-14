Байден і Стармер заявили про підтримку Києва, проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято

Переговори президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером завершилися. Обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, яка опублікована на сайті Білого дому.

Лідери, як зазначили в адміністрації Байдена, провели "поглиблене обговорення низки питань зовнішньої політики, які становлять взаємний інтерес".

Байден і Стармер "висловили стурбованість" постачанням Іраном та Північною Кореєю зброї Росії та підтримкою Китаю оборонно-промислової бази Росії.

Як пише видання Politico, Байден і Стармер під час зустрічі віч-на-віч у Білому домі обговорили прохання України про дозвіл використовувати ракети великої дальності у війні проти РФ.

"Проте лідери так і не домовилися про надання дозволу Києву бити ракетами Storm Shadow по військових цілей на території країни-агресора", - вказує видання.

Зокрема, Стармер на пресконференції після переговорів зазначив, що остаточного рішення про ракети Storm Shadow не прийнято, і натякнув, що наступні кроки можуть відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця.

Байден відповідаючи на запитання журналістів, що він думає про слова російського диктатора Путіна про те, що дозвіл Заходу бити вглиб РФ виведе країни НАТО "в стан війни з Росією", сказав: "Я не дуже думаю про Володимира Путіна".

Також політики обговорили конфлікт Ізраїлю та Палестини, необхідність припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників обома сторонами. Однією з тем розмови політиків стали атаки хуситів, що підтримуються Іраном, на торгові судна в Червоному морі.

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

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