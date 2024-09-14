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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 632 630 осіб (+1210 за добу), 8674 танки, 18086 артсистем, 17043 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 632 630 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 632630 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 8674 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17043 (+40) од,
  • артилерійських систем – 18086 (+25) од,
  • РСЗВ – 1186 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 946 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15149 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24631 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3084 (+13)

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3860 день москальсько-української війни.
    154! одиниці техніки та 1210! чумардосів за день.
    Логістика 71!, ББМ теж файно )
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 632 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Русский Алкаш
    Я понял, почему нам не дают разрешение на применение оружия на территории росии. Никто в ЕС и США не может понять то, что хочет сказать зеленский.
  • valentyna 7f6f0f14
    ЗСУ, з Днем танкових військ ! Боріться і перемагайте.
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