Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 632 630 осіб (+1210 за добу), 8674 танки, 18086 артсистем, 17043 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 632 630 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 632630 (+1210) осіб,
- танків ‒ 8674 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17043 (+40) од,
- артилерійських систем – 18086 (+25) од,
- РСЗВ – 1186 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 946 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15149 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24631 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 3084 (+13)