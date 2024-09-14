Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 632 630 осіб (+1210 за добу), 8674 танки, 18086 артсистем, 17043 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 632 630 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 632630 (+1210) осіб,

танків ‒ 8674 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 17043 (+40) од,

артилерійських систем – 18086 (+25) од,

РСЗВ – 1186 (+1) од,

засоби ППО ‒ 946 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15149 (+36),

крилаті ракети ‒ 2591 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24631 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 3084 (+13)

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