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РФ вивела в Чорне море сім ракетоносіїв із залпом до 48 ракет

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У Чорному морі 7 ракетоносіів

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають сім носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Загальний залп до 48 ракет типу "Калібр"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Станом на 07:00 14.09.2024: 

  • у Чорному морі 16 ворожих кораблів, 7 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Військові попереджають, що  загроза обстрілу достатньо висока.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Юра Малко
    Тю....А нам же скільки разів казали на Марафоні,різні Світани,ЗлиєОдєссіти і просто пустобрехи: русня так зашугана,що на Чорному морі кораблів вже не тримає......
  • Михайло Иляш
    Помре ще 100-200 українців - АЛЕ на думку ЕС і США ЦЕ НЕ ЕСКАЛАЦІЯ. От якби ми вбарили їх ракетами по РФ - це уже ескалація. Не переплутайте. Коли майже знищена одна із найбільших націй Европи- це норма, а бити по агресору - ескалація
  • Степан Лукашёв
    Це відповідь отим пиз#унам, котрі казали, що будьонов вже вивільнив Чорне море від кацапні.
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