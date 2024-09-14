РФ вивела в Чорне море сім ракетоносіїв із залпом до 48 ракет

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають сім носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Загальний залп до 48 ракет типу "Калібр"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Станом на 07:00 14.09.2024:

у Чорному морі 16 ворожих кораблів, 7 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Військові попереджають, що загроза обстрілу достатньо висока.

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