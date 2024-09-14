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Росіяни запустили понад 70 "шахедів" по всій Україні, більшість з них була збита, - Зеленський

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шахеди

У ніч проти 14 вересня росіяни запустили понад 70 "шахедів" по всій Україні. Завдяки силам наших оборонців більшість ударних безпілотників було збито.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я дякую воїнам армійської авіації, мобільних вогневих груп та протиповітряної оборони, які в Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях усю ніч захищали українців. Дякую за захист неба", - йдеться в повідомленні.

Зеленський котре наголосив, що Україні потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя наших людей.

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Нагадаємо, у ніч на 14 вересня Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками.У Києві та Одесі пролунали вибухи. По ворожих безпілотниках працювали сили ППО.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • alex bf2834f5
    сам збивав?вже спiкером пво влаштувався?
  • Oleg Zaporogec
    Блазень і його команда саботують оборону України як тільки можуть. І це усе привели до влади малороси з кацапами щоб знищити українців і українство
  • valentyna 7f6f0f14
    76 запустили,70 збито і не більшість, а майже відмінно. Він ще спить, а секретар також пише спросоння
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