За добу на фронті сталося 138 зіткнень, майже третина - на Курахівському напрямку, - Генштаб ЗСУ

На фронті минулої доби, 13 вересня, було зафіксовано 138 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками, і найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 82 авіаудари, скинувши 105 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Павлівка, Охтирка, Ямпіль, Кисла Дубина, Новоєгорівка, Бондарне, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Щербинівка, Петрівка, Леонідівка, Дружба, Селідове, Воздвиженка, Білицьке, Олександропіль, Вугледар, Іванівка, Новоданилівка, Новопавлівка, Миколаївка, Одрадокам’янка та Козацьке.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 боєзіткнень біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази неподалік Копанок, Греківки, Твердохлібового, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки.

На Сіверському напрямку відбулося три бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

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На Краматорському напрямку точилося чотири бойових зіткнення у районах Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували шість разів неподалік Дачного, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке, Селідове, Михайлвка, Новогродівка та Гродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 43 атаки противника у бік Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку ворог десять разів наступав поблизу Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви.

Ситуація на півдні та півночі

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, п’ять разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Удари по ворогу

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також по пункту управління, РЛС С-300 та двох засобах ППО окупантів.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників становлять 1210 осіб. Також наші воїни знешкодили три танки, 40 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, РСЗВ, один засіб ППО, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 одиницю автомобільної та 13 одиниць спеціальної техніки.