ППО збила 72 "шахеди" з 76, ще два локаційно втрачені, два - повернулися на територію РФ, - Повітряні сили

У ніч на 14 вересня 2024 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed". Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76 "шахедів" із напрямків Курськ, Єйськ – РФ, Чауда – окупований Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

Також в Повітряних силах зазначили, що два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України, ще два – повернулися в Росію.

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