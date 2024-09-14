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У Латвії демонтують пам’ятники Пушкіну та його музі Ганні Керн

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Пам’ятна плита, присвячена Пушкіну, і погруддя на честь його музи Анни Керн на вулиці Цитаделес, 7 у Ризі

13 вересня рада Ризької думи з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятних об'єктів, присвячених російському поетові Олександру Пушкіну та його музі Ганні Керн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LETA.

Провести демонтаж запропонувало товариство "Центр громадської пам'яті".

Рада з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятного каменю, присвяченого Пушкіну, на вулиці Цитаделес, 7, а також демонтаж погруддя музи Пушкіна Ганни Керн, дружини генерала Єрмолая Керна.

Крім того, рада з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятних дощок друкарні Cīņa, Петру Першому, Андрію Упітісу, Леніну та Янісу Зутісу.

У раді після ухвалення рішення зазначили, що "біда радянської ідеології" не повинна бути стерта з пам'яті суспільства. Тому демонтовані прославляючі комуністичний тоталітаризм об'єкти слід зберегти як історичні свідчення, додали у раді.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    латиши у своїй країні на своїй землі самі будуть вирішувати як їм жити...
  • polini orop
    Чудове рішення, зменшення простору для кацапа це найважливіша робота для людства сьогодні
    після того як московія зникне можна буде обʼєднувати зустлля людства для підкорення далекого космосу головне щоб до цього кацапа і його нарєчія вже не існувало
  • Aleksey VIII
    Діди-ґвалтівники впали.

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