Доба на Донеччини: ворог обстріляв 13 населених пунктів, вбив 3 жителів

Російські загарбники не припиняються обстрілів Донеччини. За 13 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Білицькому, Богоявленці та Костянтинівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Волноваський район

У Богоявленці Вугледарської ТГ загинула людина.

Покровський район

У Кураховому поранено людину; у Гірнику пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 освітні заклади; у Гострому пошкоджено 2 будинки. У Гродівській ТГ пошкоджено підприємство. У Білицькому Добропільської ТГ 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 3 будинки і 2 підприємства. У Покровській ТГ загинула людина, пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Полтавці Іллінівської ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 12 об'єктів; ще 4 об'єкти пошкоджено у Новій Полтавці і 3 — у Клебан-Бику. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 3 нежитлові будівлі і газогін.

Бахмутський район

У Торецькій ТГ 2 людини поранено, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 900 людей, у тому числі 217 дітей.

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