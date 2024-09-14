Обгорілі тіла російських загарбників валяються в полі на Луганщині. ВIДЕО 18+

Воїни 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго зафільмували розкидані по полю тіла російських загарбників на Луганщині. Щодня бійці 66 ОМБр відбивають важкі штурми, знищуючи ворожу піхоту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Російське командування продовжує безперервно кидати в бій найдешевший ресурс, що в них є - тимчасово живих іванушек, які підуть на штурм просто по тілах своїх попередників. Вони так само будуть знищені - на кілька метрів ближче чи дальше. А поля російської смерті лише розростатимуться", - додали у публікації бійці.

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