У підрозділах 79-го полку 18 мотострілецької дивізії РФ є випадки дезертирства на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Дезертирство в лавах ворога

Як зазначається, у підрозділах 79 окремого мотострілецького полку 18 мотострілецької дивізії відмічаються випадки дезертирства.

В районі населеного пункту Глибоке противник провів евакуаційні заходи. В підрозділах 79 окремого мотострілецького полку 18 мотострілецької дивізії продовжуються випадки дезертирства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОТУ "Харків" про обстановку на півночі Харківщини: Окупанти тиснуть, але успіху не мають. Є випадки відмови ворога від виконання завдань

Обстановка на напрямку

Неподалік Лукʼянців противник здійснює заходи підготовки до штурмових дій, проводить інженерну розвідку маршрутів висування.

У Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, здійснює повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Проводить заходи евакуації санітарних втрат.

В районі населеного пункту Тихе в результаті успішних дій Сил оборони України знищено одну позицію ворога.

"Протягом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнень. російські окупанти також завдали 1 авіаудар з використанням 1 КАБу. Здійснили 35 ударів дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 369 разів", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Також читайте: Штурмовики 79-го полку та 18-ї дивізії армії РФ відмовилися виконувати накази своїх командирів, - ОТУ "Харків"

Втрати окупантів

Втрати ворога за минулу добу становили 115 осіб, з них безповоротні - 45, санітарні - 70.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 66 одиниць озброєння та військової техніки.