Ціна Курської операції ЗСУ виявилася високою, попри це, вона вважається успішною, - CNN

Курська операція ЗСУ стала важким випробуванням для українських військових. Але попри всі складнощі, навіть після зазнаних поранень, більшість з них впевнені, що Курська операція того варта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Виданню на початку вересня вдалося поспілкувалися з 14 військовослужбовцями Сил оборони, які брали участь у боях на Курщині. Четверо з них проходять лікування після зазнаних поранень, а решта досі воюють на території РФ. Серед співрозмовників журналістів були представники п’яти різних підрозділів - піхотинці, оператори дронів, водії бронетехніки, сапери та військові інженери.

Співрозмовники видання наголосили, що "можливість дати Росії відчути війну на власній шкірі варта всього цього болю".

Українські військові розповідають про багатьох загиблих і поранених, пише CNN, не називаючи, однак жодних конкретних цифр. Один із солдатів, вказавши на свої черевики, відзначив, що з них можна було зібрати "чимало зразків ДНК".

"Української ДНК, на жаль", - додав він.

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"Усі 14 військових зазначили, що курська наступальна операція була важкою операцією з однаковим рівнем втрат, як і на інших ділянках фронту. Вони сказали, що через п'ять тижнів вона стає все складнішою, а деякі навіть поставили під сумнів рішення про початок вторгнення в той час, коли Україна намагається захистити ключові міста на сході країни", - йдеться в матеріалі CNN.

Хоча Росії вдалося відновити контроль над деякими невеликими населеними пунктами в останні дні, Україна все ще контролює переважну більшість території, яку вона захопила в перші дні вторгнення, згідно з оцінкою Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, за даними естонської розвідки , хоча російські війська розпочали контрнаступ у Курській області, але особливого успіху не мають.