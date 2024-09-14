Спецслужби РФ пропонують тисячі доларів за підпал авто ЗСУ, але ніхто їх не отримує, - Нацполіція

Ворожі спецслужби пропонують нашим громадянам від 600 до кількох тисяч доларів за підпал автівок військових, однак жоден із паліїв обіцяних коштів так і не отримав.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник поліції Києва Дмитро Шумейко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Обіцяють "легкі гроші"

За його словами, мотивація порушників у всіх випадках однакова - жага до "легких грошей".

"Ворожі спецслужби через соцмережі пропонують гроші - від 600 до кількох тисяч доларів за підпали авто. Але жоден із тих, хто погодився, цих грошей не отримав", - розповів Шумейко.

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Шантаж

Лише в деяких випадках палії отримували якусь частку обіцяного. Втім, після цього представники спецслужб країни-агресора починали шантажувати, що передадуть їхні дані українським правоохоронцям.

Небезпека для дітей

"Зараз хотів би звернутися до батьків і освітян - потрібно говорити з дітьми й пояснювати їм, що наш ворог не має ні совісті, ні моралі та втягує у цю злочинну діяльність дітей. І чим більше ми будемо говорити про це з дітьми, тим, я впевнений, вони будуть менше потрапляти у це", - наголосив начальник столичної поліції.

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Він також закликав українців звертатися у поліцію, якщо ті побачать подібні оголошення, зокрема у соцмережах.

За даними Нацполіції, зафіксовано понад 200 фактів підпалів автомобілів військових, чверть з них скоїли неповнолітні. Також повідомлялося, що у Києві затримали 20-річного чоловіка, який підпалював поліцейські авто. Він очікував на $6 тис., але не отримав ні копійки.