Заява Путіна про початок війни між РФ та НАТО є не новою, він це повторює протягом останніх двох з половиною років, - Держдепартамент США

Прессекретар Держдепу Меттью Міллер прокоментував висловлювання Путіна про те, що дозвіл на застосування Україною західної далекобійної зброї рівнозначний війні з НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це Міллер наголосив під час брифінгу.

"Насправді це не новина, і ми уважно стежимо за словами президента. Я б сказав так: президент Путін - це та людина, яка могла б завершити цю війну сьогодні, якби дійсно захотів. Єдина причина, через яку ми обговорюємо надання американських можливостей Україні та підтримуємо наші союзні країни в НАТО і коаліції з 50 країн, створеної по всьому світу, полягає в тому, що Путін наполегливо продовжує свою незаконну війну і намагається силою заволодіти територією України", - зазначив Міллер.

За його словами, закінчити розмову про надання ЗСУ далекобійних можливостей дуже легко - для цього потрібно закінчити війну. Він також додав, що Штати участь у бойових діях не братимуть, але разом із союзниками продовжать допомагати Україні.

На питання про те, чи готові в Держдепартаменті спростувати заяву Путіна про те, що таке застосування зброї означатиме пряму участь США і НАТО у війні, Міллер відповів, що США не мають наміру брати участь у конфлікті в Україні, але продовжать надавати допомогу країні у захисті спільно з коаліцією своїх союзників.

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Нагадаємо, кремлівський диктатор Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.