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Так званий "суд ДНР" засудив захисника Маріуполя Олександра Маловичка до 24 років

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Олександр Маловичок

Російський суд так званої "ДНР" засудив полоненого українця, 31-річного морського піхотинця Олександра Маловичка. Його звинуватили у начебто вбивстві жителя Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупанти стверджують, що у березні 2022 року він нібито "розстріляв із гвинтівки мирного жителя". Загарбники засудили українця до 24 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", - йдеться у повідомленні.

Міська рада повідомляє, що Олександр Маловичко став на захист Маріуполя, захищаючи його від російських окупантів:

"Загарбники знищили місто, вбили десятки тисяч людей, а тепер мстять українським захисникам".

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • ianianian3
    Это фактически смертный приговор. Учитывая условия в которых содржатся осужденные в российских тюрьмах строгого режима. А если администрации тюрьмы дадут приказ-то сделают такие условия что наш боец не проживет и нескольких летю.. Надеюсь что он все-же выживет и рано или поздно вернется на Родину-в Украину
  • govtva
    Необходимо всем лугандонским судьям.прокурорам и ментам давать заочно пожизненное за незаконное лишение свободы.
  • Amber
    Потрібно звільнити Олександра Маловичка ,
    через обмін якогось жирного кацапа або кадирівця , бо він Герой 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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