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Ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі", - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 14 вересня, Україна повернула з російського полону ще понад сотню військовослужбовців.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші - вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. 82 рядових та сержантів. 21 офіцер. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських. Дякую нашій команді, що опікується обмінами, за такі хороші новини для України", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49 воїнів та цивільних визволено з полону РФ, зокрема захисників "Азовсталі", - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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  • Viktor Mozhaiev
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  • Олександр ВАЛОВИЙ
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