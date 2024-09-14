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Сьогодні ще 23 "азовці" повертаються на рідну землю, - керівниця патронатної служби "Азову" Толкачова

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З полону звільнили азовців

Серед звільнених з російського полону додому повернулися 23 воїни бригади "Азов". Вони були у неволі понад два роки.

Про це повідомила керівниця патронатної служби бригади Олена Толкачова, передає Цензор.НЕТ.

"Це диво! 23 Азовці сьогодні повертаються на рідну землю після понад двох років полону!", - написала вона.

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Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі".

Нагадаємо, 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • U A 03b737e8
    Шана найкращим Воїнам у світі!
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Це ви про азовців для їхніх рідних написали?
  • Деніс Войцеховський
    Це у вас, русні, м'ясно на гатунки ділиться.
    Нам наші бійці з рук ворога в будь-якій кондиції потрібні, бодай і мертві.
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