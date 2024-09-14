Сьогодні ще 23 "азовці" повертаються на рідну землю, - керівниця патронатної служби "Азову" Толкачова
4 04155
Серед звільнених з російського полону додому повернулися 23 воїни бригади "Азов". Вони були у неволі понад два роки.
Про це повідомила керівниця патронатної служби бригади Олена Толкачова, передає Цензор.НЕТ.
"Це диво! 23 Азовці сьогодні повертаються на рідну землю після понад двох років полону!", - написала вона.
Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі".
Нагадаємо, 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."