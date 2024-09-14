Продовжуємо наповнювати обмінний фонд, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав сьогоднішній обмін полоненими, під час якого в Україну повернулося 103 військові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сирського.
"Щасливий, коли наші - вдома. Продовжуємо наповнювати обмінний фонд", - так він прокоментував новину про обмін військовополоненими.
Що відомо про обмін полоненими між Україною та РФ 14 вересня 2024 року
Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними обмудсмена Лубінця, переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення. Також повідомлялося, що сьогоднішній обмін полоненими допомогли організувати ОАЕ.
Нагадаємо, 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."