У бюджеті соцвиплати заморозили на тому ж рівні, а на телемарафон заклали 1,5 млрд грн, - Железняк

У держбюджеті на 2025 рік усі соціальні виплати заморожені на тому ж рівні, а на телемарафон і канал "Рада" виділено 1,6 млрд грн

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Держбюджет-2025 і соцвиплати

"Що можна сказати - цьому бюджеті заморозили майже всі соціальні стандарти і показники", - написав він.

Зокрема:

мінімальна зарплата – 8 тис. грн;

прожитковий мінімум – 2920 грн;

для держслужбовців - 2102 грн.

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Держбюджет-2025 і телемарафон

За даними Железняка, видатки на телеканал "Рада" зменшили, але недостатньо. В наступному році на них хочуть витратити 78,2 млн грн….

А це менше, ніж минулого року (198 млн грн злили), але удвічі більше ніж до того, як ОП рейдернула канал.

Ну і на сам "Марафон" заклали як торік 1,5 млрд грн….

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"Тобто загальна цифра, яку спустять в трубу буде 1,6 млрд грн", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, напередодні уряд затвердив законопроєкт про держбюджет-2025. Зокрема, доходи бюджету наступного року очікуються на рівні 2 трлн грн, а видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.