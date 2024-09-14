У бюджеті соцвиплати заморозили на тому ж рівні, а на телемарафон заклали 1,5 млрд грн, - Железняк
У держбюджеті на 2025 рік усі соціальні виплати заморожені на тому ж рівні, а на телемарафон і канал "Рада" виділено 1,6 млрд грн
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Держбюджет-2025 і соцвиплати
"Що можна сказати - цьому бюджеті заморозили майже всі соціальні стандарти і показники", - написав він.
Зокрема:
- мінімальна зарплата – 8 тис. грн;
- прожитковий мінімум – 2920 грн;
- для держслужбовців - 2102 грн.
Держбюджет-2025 і телемарафон
За даними Железняка, видатки на телеканал "Рада" зменшили, але недостатньо. В наступному році на них хочуть витратити 78,2 млн грн….
А це менше, ніж минулого року (198 млн грн злили), але удвічі більше ніж до того, як ОП рейдернула канал.
Ну і на сам "Марафон" заклали як торік 1,5 млрд грн….
"Тобто загальна цифра, яку спустять в трубу буде 1,6 млрд грн", - резюмував нардеп.
Нагадаємо, напередодні уряд затвердив законопроєкт про держбюджет-2025. Зокрема, доходи бюджету наступного року очікуються на рівні 2 трлн грн, а видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.