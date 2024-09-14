Нідерланди не зможуть передати Україні систему Patriot через відмову одного із союзників від участі в угоді, - ЗМІ

Нідерланди не можуть передати Україні обіцяну раніше додаткову систему Patriot. Причина - відмова неназваного союзника від участі в угоді.

Про це пише NL Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про намір передати Україні систему Patriot Міністерство оборони Нідерландів оголосило наприкінці травня цього року. Повідомлялося, що Нідерланди спільно зі своїми союзниками зберуть систему протиповітряної оборони Patriot для України. Тоді йшлося про те, що в Нідерландів уже готові основні компоненти, а решту мали постачати інші країни.

Через місяць тодішня міністерка оборони Кайса Оллонгрен повідомила, що вдалося знайти ще одну країну для співпраці в цій справі, не вказавши, що це за країна.

"Наразі зібрано необхідні компоненти для повної системи Patriot. Нідерланди надають три пускові установки і радар, решту необхідних основних компонентів постачає один із союзників", - заявляла тоді Оллонгрен.

Чинний міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що Нідерланди нещодавно відправили радар і що три пускові установки будуть передані найближчим часом.

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Однак інші країни все ще шукають інші компоненти для завершення системи. За словами Брекельманса, зараз тривають переговори з кількома партнерами.

У Міноборони Нідерландів заявили, що відомство нещодавно було проінформовано про те, що раніше згадане зобов'язання одного з союзників не виконується. Однак міністерство не уточнило, про яку саме країну йдеться.

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