Окупанти вдарили РСЗВ "Торнадо-С" по селу на Харківщині: Одна людина загинула, ще двох осіб госпіталізовано

Сьогодні вдень, 14 вересня, росіяни завдали удару РСЗВ "Торнадо-С" по с. Піски-Радьківські в Харківській області, є загибла та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"О 12:15 окупанти вдарили РСЗВ "Торнадо-С" по с. Піски-Радьківські Ізюмського району.



На жаль, внаслідок російської агресії загинула 72-річна жінка, її тіло з-під завалів вилучили рятувальники", - написав він.

Також повідомляється, що двох цивільних, чоловіка та жінку, госпіталізували.

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