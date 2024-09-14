Україна просила США про удари ATACMS по авіабазах РФ, але потім змінила цілі, - Reuters

Спершу Україна просила США про удари ATACMS по авіабазах РФ. Однак тепер потенційні цілі українських далекобійних ударів включають російські військові командні центри, склади пального і озброєння, а також місця зосередження ворожих військ.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами двох європейських дипломатів, які говорили на умовах анонімності, Київ передав США і Великій Британії список потенційних цілей на території Росії, які можуть бути уражені західною далекобійною зброєю, якщо на це буде дозвіл.

Зазначається, що спочатку Україна хотіла використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження російських авіабаз. Оскільки на цих аеродромах розташовані російські літаки, які запускають планерні бомби, що є однією з головних загроз для України.

Однак у Пентагоні заявили, що 90% російських літаків, які запускають планерні бомби, Кремль перемістив за межі радіусу дії американських ракет ATACMS.

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Reuters пише, що після цього потенційні цілі для українських далекобійних ударів змінилися.

Видання з посиланням на офіційних осіб пише, що тепер Україна хоче використовувати ракети для нанесення ударів по російських військових командних центрах, складах пального і озброєння, а також по місцях зосередження ворожих військ.

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