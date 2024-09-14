Україна почала виробляти власні 155-мм артилерійські снаряди, - радник президента Камишін
Україна налагодила власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів.
Про це в інтерв'ю норвезькому виданню Nettavisen розповів ексочільник Мінстратегпрому і нинішній позаштатний радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін, повідомляє Цензор.НЕТ.
Камишін сказав, що поки він був міністром стратегічних галузей промисловості, "виробництво оборонної продукції в Україні зросло вдвічі".
"До кінця року воно буде потроєне. Продовжуємо працювати над цим", - сказав радник глави держави.
Він також розповів, що українська оборонна промисловість почала виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Більше деталей Камишін не став розкривати.
"Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів", - заявив він.
Видання Nettavisen зазначає, що започаткувати виробництво власних 155-мм артилерійських снарядів було однією з важливих цілей для України. Це дуже складний процес, і раніше Україна ніколи не виготовляла такі снаряди.
Нагадаємо, що наприкінці серпня уряд Норвегії повідомляв, що Україна вироблятиме артилерійські боєприпаси калібру 155 мм за норвезькими технологіями. Фінансування візьме на себе Осло.