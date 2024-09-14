На часі ставити питання про розробку Євросоюзом програм повернення українців, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що настав час для розробки Європейським Союзом програм повернення українців, і міністерство продовжує активну роботу над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це міністр заявив на конференції Ялтинської європейської стратегії.

Сибіга повідомив, що міністерство вже працює з європейськими партнерами, щоб створити належні умови для повернення українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

"На часі ставити питання про розробку Європейським Союзом програм повернення українців. Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному", - наголосив він.

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Крім того, міністр додав, що міністерство продовжує активну роботу з Єврокомісією над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися на батьківщину.

На його думку, відповідні ініціативи мають насамперед створювати позитивну мотивацію для того, щоб українці, які наразі перебувають за кордоном, робили зважений вибір на користь повернення.

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