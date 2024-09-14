Салліван не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі втілення "мирного плану" Трампа

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, нещодавно озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом.

Відповідну заяву Салліван зробив на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) 14 вересня у Києві, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Салліван наголосив, що коментує українську політику США з позапартійних засад через специфіку своєї посади. Тому обмежився розмитою відповіддю щодо позиції Трампа стосовно України і уникнув її критики.

Та все ж він прокоментував озвучений цього тижня кандидатом у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венсом "мирний план" Трампа.

Радник Білого дому не вважає можливим досягнення миру у разі, якщо після виборів Білий дім почне втілювати план, озвучений Венсом.

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"Будь-який план, який має на меті, по суті, нав’язати умови миру Україні, і стосується ключових принципів …. не є сталим", - сказав посадовець Білого дому.

Також Салліван нагадав про зовнішньополітичний принцип США "нічого про Україну без України".

Нагадаємо, що нещодавно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

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