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Сікорський закликав країни ЄС припинити надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації

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Сікорський закликав країни ЄС припинити підтримувати українських чоловіків

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав країни ЄС припинити надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації, наголосивши, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Сікорський заявив, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, оскільки пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.

Зокрема, міністр навів приклад Німеччини.

"Зараз у Німеччині українці, які там перебувають під тимчасовим захистом, отримують значну допомогу", пояснив він, додавши, що за його інформацією йдеться про виплати, що перевищують 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро на місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків.

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"Щось подібне у Нідерландах, не знаю напевно суми у Франції", – зауважив він.

"Є простий метод допомогти Україні – припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Переховування від призову – це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити", – закликав польський міністр, наголосивши, що Польща не надає подібної соціальної підтримки

Своєю чергою ініціатива польського міністра підтримав очільник МЗС Андрій Сибіга, який виступав разом з ним на панельній дискусії.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • YU ST
    Я думав, що допомогу надають лише немічним жіночкам з дітьми і стареньким особам, а виявляється ні. Дійсно - ці гроші краще використати для ЗСУ.
  • vismavista
    Та надають, а от Португалуя, Іспанія, Греція, Італія, чось там повиплачували півроку по 400 євро на особу( тульки при визначені майнового стану) і допобачення. А навіть маленька Чехія до сьогодні сплачує все і всим...
    Повністтю підтримую думку, що гроші " на підтримку бугаїв закордоном" потрібно перахувати в фонд військової допомоги Україні.
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    А чим чоловіки, яким вдалося незаконно чкурнути за кордон, кращі за тих, які залишились в Україні?
    Ті, які чкурнули, після війни спокійно повернуться, не зробивши для перемоги України взагалі нічого. А ті, які залишились, частина з них загине або стане непрацездатними після поранень на фронті.

    Тому все правильно. Взагалі, яка може бути допомога здоровим чоловікам? Нехай валять працювати!!! А ще краще - нехай повертаються або забороніть їм в'їзд, щоб вони не повернулись "на все готове", поки інші воювали і гинули за них.
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