Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює КНДР, - Буданов

Північна Корея з великим відривом лідирує в переліку постачальників озброєння Росії. Обсяги поставок зброї та боєприпасів із КНДР напряму впливають на інтенсивність бойових дій.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES), пише LB, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ті обʼєми процесів, які вони (КНДР, - ред.) постачають, вони напряму впливають на інтенсивність бойових дій", - сказав очільник розвідки.

За словами Буданова, Північна Корея на першому місці серед країн, які надають найбільшу військову підтримку Росії, оскільки обсяги поставок непорівнянні.

Керівник ГУР зазначив, що розвідка бачить весь маршрут поставок: прихід корабля у порт, розвантаження, пересування залізницею тощо. З моменту прибуття корабля з Північної Кореї проходить вісім-дев'ять днів, поки боєприпаси досягнуть фронту. Потім, за словами Буданова, упродовж двох тижнів росіяни це інтенсивно використовують.

"Так, постачання ракет – неприємно для нас, але таке постачання боєприпасів – з цим не можемо нічого зробити", - заявив Буданов.

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