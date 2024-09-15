Україна потребує польських МіГ-29, - Сибіга

Україні необхідні польські винищувачі МіГ-29.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час дискусії в межах ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас Сибіга зазначив, що для того, щоб польські МіГ-29 поповнили парк військової авіації України, необхідна допомога партнерів у питанні повітряного патрулювання над Польщею.

"Ми маємо чітке розуміння, що є у наших партнерів, і які рішення для цього потрібні. Я дуже радий, що тут із нами Радик Сікорський (глава МЗС Польщі, - ред.). Конкретно, ми потребуємо МіГів, які у вас є. А щоб МіГ можна було поставити, необхідно наростити можливості, зокрема ЄС, для патрулювання повітряного простору над Польщею", - сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Крім цього, Сибіга наголосив на важливості підтримки України в енергетичній сфері напередодні непростої зими.

"Ті рішення, які сьогодні будуть ухвалені, допоможуть нам мінімізувати можливі ризики", - сказав дипломат.

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Також глава МЗС сказав, що Україна очікує важливих рішень під час польського головування в ЄС з 1 січня 2025 року.

"Ми дуже сподіваємося, що наші партнери дотримуватимуться логіки відкриття переговорних кластерів паралельно, а не один за одним. Саме паралельно. Ми дуже розраховуємо на підтримку наших союзників по ЄС", - сказав міністр.

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі літаків МіГ-29.

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