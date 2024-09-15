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ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана", які профінансувала Данія. Їх виготовили за два місяці, - глава Міноборони Поульсен

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ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана"

Збройні сили України отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія. На вироблення установок пішло два місяці.

Про це розповів міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES), передає "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Поульсен розповів, що відвідував Україну у березні цьогоріч. Тоді основним запитом було збільшення виробництва зброї - ракет, дронів і артилерії.

"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення (українським виробникам,- ред.) на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам",- сказав очільник оборонного відомства Данії.

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Він стверджує, що виробляти зброю в Україні набагато дешевше, ніж виробляти чи купувати її на Заході, а також дешевше підтримувати її працездатність. 

З огляду на це, Поульсен закликав європейські країни фінансувати виробництво зброї в Україні.

Нагадаємо, що у липні цьогоріч президент України Володимир Зеленський заявляв, що вітчизняний військово-промисловий комплекс активно працює над забезпеченням потреб української армії. Зокрема, налагоджено виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана".

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    Данія фінансує виробництво українських зброї в Україні?🤔 Не дивно що 1.2 трлн. гривень з бюджету на фінансування армії вже десь пропали. І тепер зелень хоче підвищити військовий податок на зарплати. Ну а що? Датчани проплатять за те,що наші пі#ари та мародери вкрадуть. Зручно.
  • Urs
    десь далеко заплакав Чмут.
  • Евгений 89b7971a
    Не все так просто. По перше треба подивитися чи 100% там ми виготовили, чи щось купили . По друге - можливо якісь деталі вже були зроблені виробником за свій кошт і робилися довше. Тобто це не значить, що якщо будуть гроші, то ми зможемо прямо кожні 2 місяці робити по 18. Але все одно дуже добре.
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