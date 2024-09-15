Глави МЗС країн G7 засудили постачання Іраном балістичних ракет Росії

Міністри закордонних справ країн G7 ("Великої сімки") засудили постачання Іраном балістичних ракет до РФ.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті уряду Італії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Докази того, що Іран продовжує постачати зброю в Росію, незважаючи на неодноразові міжнародні заклики зупинитися, являють собою подальшу ескалацію військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Росія використовувала іранське озброєння, таке як безпілотники, щоб вбивати українських мирних жителів і завдавати ударів по їхній критично важливій інфраструктурі. Агресія Росії являє собою кричуще порушення міжнародного права, включно зі Статутом ООН",- йдеться у заяві.

Міністри країн "Великої сімки" наголосили, що "Іран повинен негайно припинити будь-яку підтримку незаконної й невиправданої війни Росії проти України та зупинити такі передачі балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів і пов'язаних з ними технологій, які становлять пряму загрозу українському народу, а також європейській і міжнародній безпеці в цілому".

Представники G7 додали, що вони залишаються непохитними у своєму прагненні притягнути Іран до відповідальності за його "неприйнятну підтримку незаконної війни Росії в Україні, яка ще більше підриває глобальну безпеку".

"Відповідно до наших попередніх заяв із цього приводу, ми вже відповідаємо новими і значними заходами",- зазначається у заяві.

Згадану заяву підписали глави МЗС Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, США, Японії,а також високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Постачання Іраном ракет до Росії

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

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