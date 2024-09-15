Нічні удари КАБАми по Харкову: пошкоджено лікарню та навчальний заклад у Київському районі

Напередодні вночі війська РФ завдавали ударів КАБами по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкоджено лікарню та навчальний заклад

За його словами, 14 вересня о 23:20 ворог випустив по місту два КАБи, виникла пожежа у будівлі навчального закладу, горіла трава у Київському районі.

Також повідомляється, що 15 вересня приблизно о 00:13 ворожий КАБ влучив у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджено скління будівлі поліклініки.

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За даними ОВА, на щастя, минулося без постраждалих.

Синєгубов також подякував екстреним службам, які ліквідовували наслідки влучань.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, напередодні окупанти вдарили щонайменше двома КАБами по Київському району Харкова.