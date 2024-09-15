На фронті інтенсивні бої, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 14 вересня 2024 року, на фронті було зафіксовано 164 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари, застосувавши три ракети, а також 63 авіаудари - скинув 128 КАБ. Крім цього, здійснив 4657 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Хотінь, Ободи, Іскрисківщина, Павлівка, Білопілля, Кіндратівка, Новоіванівка, Велика Чернещина, Катеринівка, Юнаківка, Первомайське Сумської області; Новоосинове, Ківшарівка, Берестове Харківської області; Дружба, Костянтинівка, Катеринівка, Клебан-Бик, Неліпівка, Олександропіль, Мирноград, Антонівка, Вугледар Донецької області; Верхня Терса, П'ятихатки, Лобкове Запорізької області.

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Удари по ворогу

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, одного удару завдано по пункту управління, а також уразили одну артилерійську систему та понтонний міст окупантів.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 20 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, один засіб ППО, 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету та 53 автомобілі окупантів.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Чернещини, Серебрянки та Тернів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 13 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази - біля Часового Яру та Андріївки.

"На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дружби, Дачного, Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурм агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Новоторецьк, Гродівка, Красний Яр, Новогродівка, Михайлівка та Маринівка", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також інформує, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак біля Селидового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Желаного Першого.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного, Золотої Ниви, Катеринівки та Вугледара.

Населений пункт Верхня Терса на Гуляйпільському напрямку зазнав ударів керованими авіаційними бомбами.

На Оріхівському напрямку ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах П’ятихатки та Лобкове.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції вісім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ подекуди застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

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Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.