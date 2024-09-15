Окупанти посилили повітряну розвідку у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, в районі населеного пункту Глибоке противник провів евакуаційні заходи, здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях.

Неподалік Лукʼянців противник налагоджує систему зв’язку та провів заходи логістичного забезпечення.

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"У Вовчанську противник посилив повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Проводить заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення", - йдеться у повідомленні.

В районі населеного пункту ворог Тихе здійснив евакуацію санітарних втрат та провів заведення особового складу на передові позиції.

За даними ОТУ "Харків", впотягом минулої доби на напрямку відбулося 3 бойові зіткнення. Російські окупанти також завдали 1 авіаудар з використанням 3-х КАБів. Здійснили 29 ударів дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 378 разів.

"Сили оборони України адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - наголошують в ОТУ "Харків".

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Втрати ворога за минулу добу становили 99 осіб, з них безповоротні - 35, санітарні - 64.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 83 одиниці озброєння та військової техніки.