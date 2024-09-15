США та Британія стурбовані тим, що РФ ділиться з Іраном ядерними секретами, - Bloomberg

США та Велика Британія дедалі більше стурбовані тим, що Росія ділиться з Іраном ядерною секретною інформацією та технологіями, які могли б наблизити його до можливості створення ядерної зброї, в обмін на те, що Тегеран надає Москві балістичні ракети для її війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

За словами західних чиновників, обізнаних із цим питанням, Кремль посилив співпрацю з Іраном через його амбіції створити ядерну зброю. Це питання обговорювали офіційні особи США та Великої Британії у Вашингтоні цього тижня. Так, британський прем’єр-міністр Кір Стармер зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі. Вони описали цю ситуацію як таку, що викликає занепокоєння та ескалацію військових зв’язків між Росією та Іраном.

Також читайте: Глави МЗС країн G7 засудили постачання Іраном балістичних ракет Росії

За словами речника Ради національної безпеки Білого дому, адміністрація Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Байден чітко дав зрозуміти, що США готові всіма силами протидіяти, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану.

Як зазначається, держсекретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Лондона припустив, що РФ обмінюється з Іраном ядерними технологіями. Він заявив, що Москва отримала партію іранських балістичних ракет Fath-360.

"Зі свого боку Росія ділиться технологіями, які шукає Іран - включно з ядерними питаннями, а також деякою космічною інформацією", - розповів Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готує санкції проти Ірану за передачу ракет Росії

Постачання Іраном ракет до Росії

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.