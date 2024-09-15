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На півдні за добу знищено 90 окупантів і 38 одиниць озброєння та військової техніки

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Ліквідація окупантів на півдні

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 90 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 90 осіб.

Крім того, росіяни втратили 38 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 16 одиниць авто-бронетехніки;
  • 3 міномети;
  • 1 станцію Starlink;
  • 1 квадроцикл;
  • 6 гармат;
  • 6 розвідувальних БпЛА;
  • 2 станції РЕБ;
  • 1 човен;
  • 2 камери відеоспостереження.

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Також українські захисники уразили 2 місця зберігання боєприпасів, 9 бліндажів, 2 вогневі позиції та 4 спостережні пости.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 633 800 російських загарбників.

Автор: Наталя Джума

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