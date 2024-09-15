Ще приблизно 700 воїнів "Азову" перебувають у полоні, - керівниця патронатної служби бригади Толкачова

Ще майже 700 воїнів бригади "Азов" перебувають нині у російському полоні.

Про це заявила керівниця патронатної служби бригади "Азов" Олена Толкачова в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ще приблизно 700 людей (перебувають у полоні. - Ред.). Точно я не можу сказати, приблизно 680", - сказала вона.

Керівниця патронатної служби зазначила, що це бійці, на яких базувався "Азов" і на яких "полювали" росіяни.

Толкачова пояснила попередню інформацію, яка з'явилася у ЗМІ щодо до того, що нібито у російському полоні перебувають 900 бійців "Азову".

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"Це враховуючи всіх військовослужбовців військової частини 3057. Вони, саме військовослужбовці військової частини 3057, до якої був прикріплений полк "Азов", періодично їх віддають", - пояснила керівниця патронатної служби.

Раніше Толкачова повідомила, що 14 вересня ще 23 "азовці" були звільнені з російського полону.

Нагадаємо, 14 вересня Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними обмудсмена Лубінця, переважна більшість визволених того дня воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення. Також повідомлялося, що той обмін полоненими допомогли організувати ОАЕ.

Також повідомлялося, що 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."