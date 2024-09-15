Путін погрожує, щоб послабити підтримку України. Натомість союзники мають її посилити, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників посилити підтримку України у відповідь на погрози російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС, про це Сибіга написав у сомережі Х.

"Погрози Путіна не діють. Союзники України не повинні піддаватися на них. Навесні 2022 року він попереджав про нечувані наслідки, якщо Захід надасть Україні зброю для оборони. Зброю надали. Путін нічого не зробив. Подібна риторика повторювалася багато разів протягом останніх років", - йдеться в повідомленні.

Також міністр нагадав, як Путін погрожував наслідками розширення НАТО, але нічого не зробив, коли Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО.

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"Попри всі погрози, він нічого не зробив, коли Україна отримала F-16. Щоразу, коли Путін стикається із силою, він відступає і знаходить способи пояснити це своїм людям", - наголосив Сибіга.

Крім того, очільник МЗС закликав союзників посилити підтримку України.

"Путін погрожує, щоб послабити підтримку України. Натомість союзники мають її посилити. Зняти обмеження. Зміцнити далекобійність, повітряний щит, економічну, енергетичну стійкість України. Страх і зволікання - це смерті та кризи. Щоб відновити мир, потрібна сміливість, а не страх", - підсумував він.

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Нагадаємо, кремлівський диктатор Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.