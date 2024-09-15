За тиждень Сили оборони ліквідували 8540 окупантів та знищили 1404 одиниці озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА
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Упродовж тижня з 8 по 15 вересня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8540 осіб особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:
- 44 танки;
- 166 бойових броньованих машин;
- 305 артилерійських систем;
- 6 РСЗВ;
- 5 установок ППО;
- 466 одиниць автотехніки;
- 37 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили ворожий літак, 4 ракети та 370 БпЛА ОТР.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 633 800 російських загарбників.