За тиждень Сили оборони ліквідували 8540 окупантів та знищили 1404 одиниці озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня з 8 по 15 вересня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8540 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:

44 танки;

166 бойових броньованих машин;

305 артилерійських систем;

6 РСЗВ;

5 установок ППО;

466 одиниць автотехніки;

37 одиниць спецтехніки.

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Окрім цього, українські захисники знищили ворожий літак, 4 ракети та 370 БпЛА ОТР.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 633 800 російських загарбників.