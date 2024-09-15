Трамп про завершення війни в Україні: Треба зробити це за допомогою сили та мудрості

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у його короткому зверненні до учасників 20-ї щорічної зустрічі YES.

Повідомляється, що Трамп записав це звернення на прохання експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона у літаку на шляху до передвиборчого мітингу в Аризоні.

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну. – Ред.), і ми маємо зробити це, і зробити це за допомогою сили та мудрості", – сказав він.

Трамп вкотре заявив, що якби він був президентом, то війни Росії проти України "ніколи б не сталося".

"Через 53 дні у нас вибори. Вони багато змінять, зокрема і щодо цієї війни", – зазначив Трамп.

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Нагадаємо, що нещодавно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

Своєю чергою радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом, і не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі його втілення.