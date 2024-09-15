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Глава МЗС Британії Леммі про ядерні погрози Путіна: Замилює очі

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Леммі вважає, що Путін ядерними погрозами пускає пил а очі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що російський диктатор Володимир Путін своїми ядерними погрозами "замилює очі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Як зазначається, главу МЗС Британії запитали, чи вважає він, що Путін бреше, коли погрожує застосувати ядерну зброю.

Леммі відповів, що, на його думку, Путін "замилює очі" і погрози є його modus operandi (метод роботи. – Ред.).

Він додає, що Захід не може бути збитий із курсу "фашистом", який не зупиниться у своїх нападах на Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібні британські ракети, щоб зупинити Путіна, - голова МЗС Великої Британії Леммі

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Краще і не скажеш або пускає коричневі лінії в чумадан
  • Любо Неожиданнов
    Цілковита правда. Параша на цирлах і розпальцовці
  • Dust
    до речі

    бокс як вид спорту винайли в Британії, а
    найкращі боксери останнього часу - українці

    информация к назмышлению.... для буйла

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