Глава МЗС Британії Леммі про ядерні погрози Путіна: Замилює очі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що російський диктатор Володимир Путін своїми ядерними погрозами "замилює очі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Як зазначається, главу МЗС Британії запитали, чи вважає він, що Путін бреше, коли погрожує застосувати ядерну зброю.

Леммі відповів, що, на його думку, Путін "замилює очі" і погрози є його modus operandi (метод роботи. – Ред.).

Він додає, що Захід не може бути збитий із курсу "фашистом", який не зупиниться у своїх нападах на Україну.

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