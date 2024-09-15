Приблизно 300 тис. громадян України - чоловіків мобілізаційного віку проживають у Польщі, - Сибіга

Нині в Польщі проживають приблизно 300 тис. громадян України - чоловіків мобілізаційного віку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час дискусії в межах ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві.

Як зазначається, він повідомив, що Україна і Польща перебувають у тісному діалозі, зокрема, щодо проєкту з підготовки на польській території військового підрозділу, що формуватиметься з українських добровольців (громадян України, які проживають за кордоном).

"І цей проєкт, мені здається, буде дуже важливим із точки зору, зокрема, і посилення нашої обороноздатності. За нашими оцінками, за оцінками української сторони, у Польщі на сьогоднішній день проживає близько трьохсот тисяч громадян - чоловіків мобілізаційного віку. Загалом за кордоном - близько мільйона. І це теж про справедливість", - сказав Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що обов'язок захищати свою батьківщину стосується всіх громадян, незалежно від місця перебування.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що настав час для розробки Європейським Союзом програм повернення українців, і міністерство продовжує активну роботу над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав країни ЄС припинити надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації, наголосивши, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України.