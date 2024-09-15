Російський удар по багатоповерхівці в Харкові: рятувальники деблокували тіло загиблої особи, 42 людини поранені (оновлено)

Сьогодні, 15 вересня, російські війська атакували Харків, зафіксовано влучання у багатоповерхівку, є постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він написав: "Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!"

Згодом він повідомив, що внаслідок російського удару по Харкову є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі. Відомо вже про трьох поранених.

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Своєю чергою міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про пуски КАБів.

"У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні - ворог здійснив повторні пуски КАБів", - йдеться в повідомленні.

Пізніше він зазначив, що удар був по багатоповерховому житловому будинку.

"Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", - написав він.

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Оновлена інформація

О 15:52 Синєгубов повідомив, що на цю хвилину - 25 постраждалих, з них - троє дітей.

Внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці.

О 16:18 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 33.

"Вже відомо про 33 поранених мирних мешканців багатоповерхівки. Ворог влучив у 10 поверх будинка, пожежа охопила чотири поверхи - від 9-го по 12-й", - написав він.

Наразі триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На місці працюють усі відповідні служби.

Згодом Терехов повідомив, що кількість поранених зросла до 35, серед них троє дітей.

Станом на 18:33 у Харкові вже 41 поранений. Серед них четверо дітей, найменшій дитині - один рік.

О 20:23 Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 42 людей. Серед поранених четверо дітей: троє хлопчиків віком 1, 12 та 13 років та 4-річна дівчинка.

Згодом стало відомо, що рятувальники деблокували на 9-му поверсі будинку тіло загиблої особи.

"Ідентифікація наразі неможлива: тіло майже повністю згоріло. Буде призначена ДНК-експертиза. Ймовірно, це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок", - зазначають в Харківській обласній прокуратурі.

Мер міста Ігор Терехов, написав, що з-під завалів у будинку, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки похилого віку.

"Тож маємо одну загиблу людину та 42 поранених. Пожежу загасили. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - уточнив він.

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