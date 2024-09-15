Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки, - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про наміри збільшити терміни базової військової підготовки українських захисників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сирський провів робочу нараду з питання підготовки українських військових за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.

"Якісна підготовка - один із головних чинників збереження життя українського воїна. Докладаємо для цього максимум зусиль",- заявив Головком.

За словами Сирського, під час наради обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення, а також розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм.

Він зазначив, що ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому максимальна увага приділяється залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також, за словами Сирського, опрацьовується можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.

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"Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року. Продовжуємо роботу над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах", - сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Головком ЗСУ визнав, що перед відправленням на фронт мобілізовані військові проходять менший термін підготовки, ніж йому хотілося б. Новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від пів місяця до місяця спеціалізованої підготовки.

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