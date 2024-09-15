Глава МЗС Британії Леммі про удари вглиб РФ засобами союзників: Жодна окрема зброя не забезпечить перемогу

Рішення щодо дозволу Україні завдавати ударів вглиб території Росії західною зброєю ще не прийняте, а обговорення продовжиться під час візиту президента України Володимира Зеленського до США наприкінці вересня.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник британського зовнішньополітичного відомства зазначив, що обговорення щодо ударів вглиб Росії продовжаться під час візиту президента України Володимира Зеленського до Нью-Йорка. Український лідер планує бути в Нью-Йорку на відкритті Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня.

"Це питання уважно обговорюється з українцями в час, коли ми оцінюємо їхні потреби перед зимою", - сказав Леммі.

Відповідаючи на питання журналістки ВВС щодо того, чи відсутність рішення не підбадьорить диктатора РФ Путіна, британський міністр сказав, що "жодну війну не можна виграти будь-якою однією зброєю".

У Леммі також запитали, чи може Британія зняти обмеження на використання Україною далекобійних ракет без підтримки США.

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"Важливо, щоб союзники, які підтримують Україну, мали спільну стратегію перемоги", - відповів дипломат.

ВВС зазначає, що Україна вже має поставки ракет великої дальності з Великої Британії, США та Франції, але на даний момент їй дозволили завдавати ударів по прикордонних територіях в Росії для самозахисту. Рішення щодо застосування такої зброї вглиб території РФ поки прийнято не було.

Нагадаємо, що раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що не існує одного-єдиного засобу, який буде вирішальним у війні Росії проти України. Так він пояснив, чому США не дають дозволу Україні на удари вглиб РФ.

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