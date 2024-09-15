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Сибіга після удару РФ по Харкову: Потрібно, щоб партнери зняли всі обмеження на використання наданої Україні зброї

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Сибіга закликав зняти обмеження на далекобійність

Глава МЗС України Андрій Сибіга після удару РФ по багатоповерхівці у Харкові у неділю, 15 вересня, закликав союзників зняти всі обмеження на використання переданої Україні зброї.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Черговий варварський російський удар по житловому будинку в Харкові. Щонайменше 30 поранених, серед яких є діти", - йдеться у дописі.

Сибіга наголосив, що Україна повинна мати можливість завдавати удару у відповідь. Дипломат закликав партнерів зняти обмеження на використання Україною західної зброї.

"Нам потрібно, щоб партнери зняли всі обмеження на використання зброї, щоб Україна могла знищити російські аеродроми, бомбардувальники та пускові установки", - заявив міністр.

Нагадаємо, в неділю, 15 вересня,  російські війська атакували Харків, зафіксовано влучання у багатоповерхівку, понад 30 поранених, серед них є діти.

Дивіться також: Зеленський після удару РФ по Харкову: Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями. ФОТО

Топ коментарі

  • Impression Pad
    "Про це він https://x.com/andrii_sybiha/status/1835316490913931276?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1835316490913931276%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2024%2F09%2F15%2F7194236%2F написав у соцмережі Х" Джерело:

    Це потужно! Енергія та незламність! Не те що у Кулеби...
  • василий граздич b3a8f0bc
    народ , скажу вам то что ни один еще не сказал ,хотя разных ванг дохренища !!! за 2,5 года войны выресовались некоторые ИТОГИ , почему сейчас все ЗАВЕРЕЩАЛИ про ,,мир,, ???? Америка в шоколаде т.к. сбыла свой воен. хлам и заказала военных конрактов до 35 года !!! Европа получила две высокоразвитые страны в блок нато , хотя они были в ВЕЧНОМ статусе нейтралитета !!! росия остаит за собой право окуп. територий !!! китай мощное влияние на росию !!! одна ОДЕНЕШИНЬКАЯ Украина в полном попадосе со всех сторон !!!!(((( жить тут будет НЕВОЗМОЖНО априори т.к. путин будет бить по нам даже в мирный час !!!! вот увидите !!! Сегодня трагедия в Харькове тому доказательство !!!((! жизни в Украине не будет !!!((((
  • Василий Шестопал
    пан бігага, потрібно мати свою і не красти а не звинувачувати інших
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